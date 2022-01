Lili Reinhart teilte auf Instagram eine emotionale Story, in der sie über ihren "Kampf" mit ihrem Körperbild sowie ihrer psychischen Gesundheit spricht. "Ich habe in den letzten Monaten mit obsessiven Gedanken über meinen Körper und mein Gewicht gekämpft – und in der letzten Woche ist es ziemlich schlimm geworden", schrieb Reinhart am 13. Jänner.