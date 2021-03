Lili Reinhart spricht sich auf Twitter gegen Biphobie aus

"Fuck that toxic shit"

Das war allerdings nicht alles, was Lili Reinhart zu dem Thema zu sagen hatte. In einem Folge-Tweet wehrte sich die Schauspielerin abermals gegen negative Vorurteile, mit denen bisexuelle Frauen oftmals zu kämpfen haben. Demnach hätten vor allem Männer, mit denen Bi-Frauen eine Beziehung eingehen, oftmals ein Problem damit: "Es ist allzu üblich, dass Männer ihre bi- oder pansexuellen Freundinnen schikanieren. Sie können akzeptieren, wenn eine Frau einen anderen Mann will, aber sie können nicht respektieren, wenn eine Frau eine andere Frau will." Ihr Fazit: Fuck that toxic shit.