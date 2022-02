Was haben Sie denn gehört?

Sie hat etwas im Interview über mich gesagt, was mich sehr, sehr enttäuscht hat.

Anouschka ist derzeit noch die einzige Frau im Camp. Würden Sie ihr die Dschungelkrone trotzdem gönnen?

Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Der einzige Mensch, dem ich die Dschungelkrone gönne, ist Filip Pavlovic.

Anfangs sind Sie auch immer wieder mit Janina Youssefian aneinandergeraten, die Sie rassistisch beschimpft hat. Janina wurde dann nach Hause geschickt. Hat RTL damit Ihrer Meinung nach ausreichend Konsequenzen gezogen?

Definitiv, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich glaube, viele Leute waren glücklich darüber, dass das so gekommen ist. Endlich wurde so eine Situation mal nicht geduldet. Gewohnheitsbedingt ist es so, dass viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, immer wieder erfahren müssen, dass bei so etwas keine Konsequenzen gezogen werden.