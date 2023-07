"Friends"-Star Lisa Kudrow ist 60: Ewige Nebendarstellerin?

Lisa Kudrows Karriere neben "Friends"

Auch in etlichen weiteren Film- und TV-Produktionen war Kudrow während und nach ihrer "Friends"-Zeit zu sehen. So trat sie etwa im Jahr 1997 an der Seite von Mira Sorvino (55) in der Kultkomödie "Romy und Michele" auf, spielte Billy Crystals (75) Ehefrau in "Reine Nervensache" (1999) und dem Sequel "Reine Nervensache 2" (2002) und eine Lehrerin in der erfolgreichen Teenie-Komödie "Einfach zu haben" mit Emma Stone (34) aus dem Jahr 2010. In der Netflix-Serie "Space Force" (2020-2022) verkörperte sie wiederum die Ehefrau von Hauptdarsteller Steve Carell (60).

An diesen Rollenbeschreibungen wird allerdings deutlich, dass Kudrow - wohl auch begründet durch "Friends" - in ihrer so erfolgreichen Schauspielkarriere dennoch oftmals lediglich Nebenrollen ergattern konnte.

Die Hauptrolle spielte die komödiantisch so begabte Darstellerin jedoch in den Serien "Web Therapy" (2008-2014) und "The Comeback" (2005 und seit 2014), wobei besonders letztere HBO-Mockumentary Kudrow auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens zeigt.