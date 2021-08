Viola Davis

Über eine halbe Million, genauer gesagt 600.000 US-Dollar, streicht sich "How to Get Away with Murder"-Star Viola Davis für eine Folge von "The First Lady" ein. Die Serie soll einen Einblick in die Führungsriegen der USA geben, jedoch über die Perspektive der Frauen im Weißen Haus. Davis soll die ehemalige First Lady Michelle Obama spielen.