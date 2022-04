Zum Glück müssen wir uns als ZuschauerInnen im Amazon-Prime-Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" das Lachen nicht verkneifen. In der vierten Folge von Staffel 3 wurde es tatsächlich besonders lustig, da Staffel-2-Gewinner Max Giermann als Gast-Unterhalter in der Maske des früheren TV-Entertainers Stefan Raab vorbeischaute.

Das ist einer seiner Parade-Rollen, die er einst sogar in einer "TV Total"-Sendung neben Raab selbst zum Besten gab: