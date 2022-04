"LOL: Last One Laughing" 3: Lohnt sich das Einschalten?

Das "Bitte nicht lachen!"-Konzept (sprich: Wer lacht, der fliegt raus!) von "LOL: Last One Laughing", der erfolgreichsten Produktion von Amazon Prime Video Deutschland, ist ja per se schon sehr komplex und bringt einen in ein moralisches Dilemma: Man muss weinen, obwohl man lachen sollte. Oder man lacht, obwohl man eigentlich weinen sollte.

Man weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen, Fragen der Selbstkontrolle, des eigenen Ichs und der ganzen Welt kommen auf. Obwohl hier doch eigentlich nur das Who's'Who der deutschen (und internationalen) Comedy-Szene auf höchstem Niveau unterhalten möchte. Die Krux dabei ist eben, dass die anderen KandidatInnen dabei nicht lachen dürfen.