In der dritten Staffel von "LOL: Last One Laughing" ist alles beim Alten – und doch so viel neu: Nach wie vor dürfen die KandidatInnen nicht die kleinste Miene verziehen, wenn sie versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Denn bekanntermaßen lautet die Challenge: Wer lacht, fliegt!

Gleichzeitig haben sich die MacherInnen des erfolgreichsten deutschen Prime-Video-Formats aller Zeiten aber auch einiges einfallen lassen, um frischen Wind in die Show zu bringen, denn im Gegensatz zu den KandidatInnen sollen wir vorm Bildschirm ja bitteschön lachen und uns auf der Couch zerkugeln: Das Loft wurde einem Makeover unterzogen, es gibt neue Humor-Gadgets und die eine oder andere Mindfuck-Überraschung erwartet die TeilnehmerInnen ebenso.