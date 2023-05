Streit bei Film-Premieren von "The Mother"?

Weiteren Stoff für die bereits brodelnde Gerüchteküche boten dann Aufnahmen der beiden bei der Premiere des Films "The Mother", in dem Lopez die Hauptrolle spielt, am 10. Mai 2023 in Los Angeles. Bei Ihrem Red-Carpet-Fototermin in dem Filmtheater schienen sie sich zunächst zu streiten, besonders Affleck wirkte äußerst angespannt.

Um zu klären, worum es in ihrem geflüsterten Wortwechsel ging, beauftragte die "Daily Mail" sogar einen Lippenleser. Das unspektakuläre Ergebnis: Anscheinend ging es in der vermeintlichen Auseinandersetzung lediglich um die richtige Positionierung für die Fotografen, zudem erkundigte sich Jennifer bei Ben, ob ihr Dekolletee nicht zu gewagt sei.