"Unstoppable": Ben Affleck und Jennifer Lopez arbeiten zusammen an Film

Ben Affleck (50) freut sich auf die Arbeit mit seiner Ehefrau Jennifer Lopez (53). In dem Film "Unstoppable", dem zweiten Projekt von Afflecks und Matt Damons (52) neuer Produktionsfirma Artists Equity, wird Lopez eine Rolle übernehmen.

"Was für ein Spaß, was für eine Freude, etwas mit ihr zu machen, zu sehen, wie toll sie ist", sagte Affleck strahlend in einem TV-Interview mit CBS News. "Mit deiner Frau zur Arbeit zu gehen, mit deinem besten Freund zur Arbeit zu gehen", schwärmte er.