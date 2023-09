Am 11. September startete die achte Staffel der Dating-Show "Love Island - heiße Flirts & wahre Liebe". Dabei ziehen zehn Singles in einer Villa in Griechenland ein, um ihre große Liebe zu finden – und möglicherweise ein Preisgeld von 50.000 Euro zu kassieren! Drama, Tränen und Exzesse sind hier vorprogrammiert!

Wir verraten euch, wer bei der Paarungszeremonie alleine ausging und die Villa der Liebenden verlassen musste.