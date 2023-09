RTL II ist wieder ganz in seinem Element: Mit "Love Island" hat der deutsche Privatsender erneut eine Realityshow am Start. die die Gemüte auf ganz unterschiedliche Art und Weise erregt. Wir nehmen die Herausforderung an und begleiten die Show für euch – denn hier könnt ihr nachlesen, welche Kandidat:innen bereits ausgeschieden sind.