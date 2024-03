Kammerspiel auf vier Rädern

Für Drehbuch und Regie bei "Daddio", der bereits seine Uraufführung 2023 bei einem Indie-Filmfestival in den USA hatte, zeichnet Christy Hall ("I Am Not Okay with This") verantwortlich, es ist gar ihr Debüt als Regisseurin.

Das Besondere am Film: er spielt gänzlich im Taxi, bewegt sich nicht über diesen engen Handlungsspielraum hinaus. So wird das Auto, typisch für ein Kammerspiel, zum Mikrokosmus, in dem aufgrund des beengten Raums die Emotionen hohe Wellen schlagen und der Fokus ganz und gar auf die Figuren und die Schauspieler:innen liegt.

Klingt ganz so, als wäre "Daddio" die Chance für Johnson (die im Projekt "Star Wars"-Heldin Daisy Ridley ersetzte), das schlechte "Madame Web"-Image abzuschütteln. Die Chancen stehen tatsächlich gut, denn bei "Rotten Tomatoes" hält der Film bereits bei guten 83 Prozent.