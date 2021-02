"Mandalorian": Fans wünschen sich Lucy Lawless als Nachbesetzung

Fans lieben die "Xena"-Schauspielerin

Immer mehr UserInnen twitterten, dass Lucy Flawless perfekt für die Show wäre. Die 52-Jährige ist vor allem für ihre Rolle in der Serie "Xena – Die Kriegerprinzessin" bekannt, in der sie die furchtlose Kriegerin verkörperte. Ob Lawless die Rolle in "The Mandalorian" bekommt, bleibt abzuwarten.