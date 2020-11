"The Mandalorian": Baby-Yoda hat endlich einen Namen

Ashoka Tano enthüllt den wahren Namen von Baby-Yoda

Der Auftritt von Ashoka Tano in "The Mandalorian" war von Fans schon mit größter Spannung erwartet worden. Die Jedi-Meisterin – bekannt aus dem Pilotfilm und der bei Fans auch ziemlich beliebten Animationsserie "Star Wars: The Clone Wars" – ist in "The Mandalorian" erstmals in einem Realfilm zu sehen. In der Animationsserie war sie eine zentrale Figur und der Jedi-Padawan von Anakin Skywalker, der später zu düstern Darth Vader wurde. Der Auftritt von Rosario Dawson als Ashoka in "The Mandalorian" war von Fans bereits mit Sehnsucht erwartet worden. Nun hat sie dabei auch gleich eine Bombe platzen lassen: Der wahre Name von Baby-Yoda lautet Grogu.