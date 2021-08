Anderson holt unter anderem Adrien Brody, Bill Murray und Tilda Swinton an Bord, mit denen er schon oft drehte. Neu dabei ist erstmals Oscar-Preisträger Tom Hanks. Anderson ("Grand Budapest Hotel", "Isle of Dogs") stellte im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes das Comedy-Drama "The French Dispatch" vor.

Viele Projekte für Robbie

Robbie, derzeit in der Comic-Verfilmung "The Suicide Squad" in den US-Kinos zu sehen, hat einen vollen Terminkalender. Mit Brad Pitt dreht sie zur Zeit das Historiendrama "Babylon" unter der Regie von Damien Chazelle. Sie hat Hauptrollen in einem "Barbie"-Film und in einem Piraten-Projekt bei Disney zugesagt. Für ihre Darstellung der Eiskunstläuferin Tonya Harding im Film "I, Tonya" war Robbie 2018 für einen Oscar nominiert.