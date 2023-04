Maria Sebaldt ist tot: Schauspielerin mit 92 Jahren verstorben

In den 80er Jahren startete sie noch einmal durch, spielte sich mit den TV-Serien "Die Wicherts von nebenan" und "Ich heirate eine Familie" in die Herzen der Zuschauer. Dazu kamen Gastrollen in TV-Reihen wie "Tatort", "Traumschiff", "Derrick" und "Der Alte". Noch 2014, im Alter von 83 Jahren, stand sie für das "Traumschiff" vor der Kamera.

Jetzt ist sie drei Wochen vor ihrem 93. Geburtstag friedlich eingeschlafen.