Wie sieht es mit deinen privaten WG-Erfahrungen aus?

Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich geplant, mit ein paar Social-Media-Kollegen beziehungsweise Freunden eine WG zu gründen. Daraus ist dann aber doch nichts geworden. Aber ich sag mal so: Ich wohne ja noch mit meiner Family zusammen und so, wie es bei uns ständig drunter und drüber geht, fühlt es sich eh wie ein WG-Leben an.

Hypothetisch gesprochen: Welche Art von WG-Bewohner wärst du? Der Arbeitsverweigerer, der Streitschlichter, der Chaot, der Schüchterne, der Partytyp?

In erster Linie wohl der Partytyp. (grinst) Aber ich wäre gleichzeitig auch jene Person, die andere motiviert, was Arbeit und Karriere betrifft. Die Schwung in die Bude bringt und den anderen in den Arsch beißt. Ganz nach dem Motto: Macht endlich, strengt euch an!