Marion Cotillard bei Filmfestival-Eröffnung von San Sebastian

Die französische Star-Schauspielerin Marion Cotillard (45) wird am Freitagabend, den 17. September, bei der Eröffnung des 69. Internationalen Filmfestivals von San Sebastian mit dem Donostia-Ehrenpreis für ihre Karriere ausgezeichnet. Das bis zum 25. September dauernde Festival im nordspanischen Baskenland gehört neben Berlin, Cannes und Venedig zu den international wichtigsten Filmfestivals.

Cotillards Highlights

Cotillard wurde 2008 für ihre Darstellung der legendären Chansons-Sängerin Edith Piaf in "La Vie en Rose" weltbekannt und mit einem Oscar, einem Golden Globe und einem Bafta-Award ausgezeichnet. 2011 war sie in Woody Allens Romantik-Komödie "Midnight in Paris" zu sehen und in Steven Soderberghs Thriller "Contagion" an der Seite von Matt Damon und Kate Winslet. Zuletzt spielte sie auch in zahlreichen Hollywood-Actionfilmen wie "Batman - The Dark Knight Rises", "Assassin ́s Creed", "Anchorman" oder "Allied" an der Seite von Brad Pitt.

Cotillard "glänzte in europäischen und amerikanischen Produktionen intensiv und mit gleichem Talent in dramatischen, komischen wie actionreichen Rollen", begründete das Festival den Ehrenpreis, den am Mittwoch, den 22. September, auch Hollywood-Star Johnny Depp in der nordspanischen Küstenstadt in Empfang nehmen wird.