Kurz nach seinem 91. Geburtstag ist der US-amerikanische Schauspieler Mark Damon (1933-2024) am 12. Mai verstorben. Das berichtete das Branchenportal "Variety" unter Berufung auf Damons Ehefrau. Er startete seine Schauspielkarriere in den 1950er-Jahren in Hollywood und wechselte 1963 nach Europa. Anschließend war er als Produzent und Vertriebsleiter erfolgreich.