Das haben andere Hollywood-Stars mit seiner Entscheidung zu tun

"Ich habe aus der Not heraus mit dem Produzieren begonnen", erklärt Wahlberg in einem Clip. Der Grund für den Schritt liege in der Popularität seiner Kollegen. Der heute 52-Jährige erzählt: "Ich wollte nicht herumsitzen und darauf warten, dass Brad Pitt oder Tom Cruise oder wer auch immer vor mir bereits etabliert und damals ein Star war, [...] einen Film weiterreichen würde, bis ich ihn in die Hände bekommen konnte." Neben Tom Cruise (61) und Brad Pitt (59) nennt Wahlberg in diesem Zusammenhang auch Leonardo DiCaprio (48).