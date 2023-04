Wahlbergs Motivation beim Sport sind in der Regel Filmrollen: "In den letzten rund 20 Jahren hat das irgendwie diktiert, was ich tue und wie ich die kommenden vier oder fünf Monate jedes Jahr angehe." So nahm der US-Amerikaner für "Pain & Gain" ordentlich Muskelmasse zu oder setzte sich für den Thriller "Mile 22" monatelang auf Diät.