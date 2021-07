Matt Damons Tochter kennt "Good Will Hunting" nicht

Sticheleien mit Sinn

Dafür ziehe das Mädchen ihn gerne für andere Filme auf, erklärte Damon: "Meine Tochter sagte: "Hey, erinnerst du dich an den Film, in dem du mitgemacht hast, 'The Wall'?" Ich sagte: "Der hieß 'The Great Wall'."" Zu dem von Damon ergänzten Adjektiv, das sich mit 'groß', aber auch mit 'großartig' übersetzen lässt, habe seine Tochter ihm dann gesagt: "Papa, da war nichts Großartiges an dem Film." Ihre Sticheleien hätten aber auch etwas Gutes, so Damon: "Sie sorgt dafür, dass meine Füße fest am Boden bleiben." Der Schauspieler und seine Frau Luciana Barroso haben insgesamt drei Töchter.