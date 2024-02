Matt Groening erfindet "Die Simpsons"

Auf Groenings Comic-Strip wurde Mitte der 1980er Jahre der Filmproduzent, Autor, Regisseur und dreifache Oscarpreisträger James L. Brooks ("Besser geht's nicht", "Zeit der Zärtlichkeit") aufmerksam. Er wollte ursprünglich "Life in Hell" ins TV bringen, doch dessen Schöpfer Matt Groening erkannte - der Legende nach buchstäblich in letzter Sekunde -, dass der Fernsehkanal Fox, auf dem "Die Simpsons" ausgestrahlt werden sollten, die Rechte an den Charakteren erhalten würde.

Da erdachte Groening an deren Stelle die bekannten "Simpsons"-Hauptfiguren. Aus kurzen Clips in der "Tracey Ullman Show" wurde die ikonische Serie "Die Simpsons", von der bislang über 760 Episoden ausgestrahlt worden sind. "Die Simpsons" ist die am längsten laufende Animationsserie, Sitcom und in den Abendstunden ausgestrahlte Serie mit einem Drehbuch der bisherigen US-Fernsehgeschichte. 36 Emmy-Awards erhielt das Programm bislang.

Erfinder Groening sagte bereits zu Beginn der 1990er Jahre über seine Schöpfung: "Um ehrlich zu sein, war das ganze 'Simpsons'-Projekt ein Projekt, um zu sehen, wie weit ich im Mainstream kommen kann."