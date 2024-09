Treffen sich eine Vampirjägerin und ein Starchirurg in einer Bar... Was wie der Anfang eines Altherrenwitzes klingt, geschah dank Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (47) und "Grey's Anatomy"-Schwarm Patrick Dempsey (58) tatsächlich. Gellar postete das gemeinsame Foto auf ihrem offiziellen Instagram-Account und scherzte umgehend: "Das Crossover, von dem ihr nicht wusstet, dass ihr es braucht." Dazu packte sie den Hashtag "McBuff" - in Anspielung an ihre TV-Rolle der Dämonenjägerin Buffy Summers und Dempseys Paraderolle als Dr. Derek "McDreamy" Shepherd.

Doch was steckt tatsächlich hinter dem gemeinsamen Foto? Die Antwort liefert ein Blick auf die derzeitigen Schauspiel-Engagements der beiden. Gellar und Dempsey wirken zusammen in der Prequel-Serie "Dexter: Original Sin" mit, die die Vorgeschichte des Showtime-Originals mit Michael C. Hall (53) in der Titelrolle erzählt. Während Dempsey darin als Chef der Mordkommission eine der Hauptrollen innehat, darf Gellar laut eines "People"-Berichts als wiederkehrender Gaststar eine Kollegin des Miami Metro Police Departments spielen.

Worum geht es in "Original Sin"? Die neue Crime-Serie des US-Streamingdienstes Paramount+ spielt im Jahr 1991, und damit 15 Jahre vor den bekannten Ereignissen aus "Dexter". Im Prequel wird gezeigt, wie sich der jüngere mordlustige Dexter, gespielt von Patrick Gibson (29), jenen Verhaltenscode aneignet, an den er sich in der Originalserie zu halten versucht. Unter der Anleitung seines Vaters Harry (Christian Slater, 55) lernt der junge Dexter folglich, seinen blutrünstigen Drang zu morden auf diejenigen zu kanalisieren, die es seiner Meinung nach verdient haben, aus der Gesellschaft entfernt zu werden: Verbrecher, Mörder oder Vergewaltiger, die dem Gesetz bislang entkommen konnten. Patrick Dempseys Charakter Aaron Spencer verbindet in "Dexter: Original Sin" eine jahrzehntelange Freundschaft mit Harry Morgan, dem Adoptivvater und Mentor der Hauptfigur. Die erste Staffel der neuen Serie, deren Produktion im Juni 2024 in Miami begonnen hat, ist auf zehn Episoden angelegt. Neben den bereits erwähnten Stars wirken unter anderem Molly Brown, James Martinez und Sängerin Christina Milian mit.

Serie spielt in den 90er Jahren Beim Casting von Dempsey, Slater und Gellar habe man laut den Serienschöpfern ganz bewusst auf Stars zurückgegriffen, die schon in den 90er Jahren berühmt waren. Denn die Handlung der Serie trägt sich in dieser Dekade zu - das Trio habe demnach dabei geholfen, den Vibe der damaligen Zeit einzufangen. Zumindest im Englischen müssen Fans der Ursprungsserie übrigens nicht auf Michael C. Hall verzichten - der Original-Dexter fungiert als Erzählstimme beim Prequel. "Dexter: Original Sin" wird am 13. Dezember dieses Jahres bei Paramount+ Premiere feiern.