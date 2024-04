Was ist das Besondere an "Dexter"?

Moralische Flexibilität in Serienform: "Dexter" taucht schonungslos und mit einer großen Portion schwarzem Humor in die Psyche eines Serienkillers ein und bringt die Zuseher:innen immer mehr in ein auswegloses moralisches Dilemma: Darf man so einen Menschen sympathisch und cool finden? Ist es okay, was er tut, denn schließlich jagt er nur Menschen, die gar Schreckliches getan haben – also irgendwie ist er ja ein Batman für Erwachsene? Haust etwa selbst ein Monster in meiner Seele? Darf man so eine Serie überhaupt ansehen? Die moralischen Verwundbarkeiten der Gesellschaft, die die Serie im Gewand ultra-spannender Storyplots offen legt, sind mindestens genauso schmerzhaft wie die Brutalitäten, die Dexter seinen Opfern antut.

Dexter Morgan (genial: Michael C. Hall) ist nach Hannibal Lecter der sympathischste, aber auch furchterregendste Mörder in der TV- und Film-Geschichte. Atmosphärisch dicht und grausam spannend erzählt.