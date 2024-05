Paramount+ gab nun gemeinsam mit Showtime die Besetzung der neuen Original-Dramaserie "Dexter: Original Sin" (bisheriger Titel: "Dexter: Origins") bekannt: In der neuen 10-teiligen Thrillerserie wird Patrick Gibson ("Shadow and Bone") die Hauptrolle des Dexter Morgan übernehmen, Golden Globe-Gewinner Christian Slater ("Mr. Robot") wird Harry Morgan, Dexters Adoptivvater und Ermittler der Mordkommission, verkörpern und Molly Brown ("Senior Year") wird Dexters jüngere Schwester, Debra Morgan, spielen.

Produziert wird die Serie von Robert Lloyd Lewis ("The Lincoln Lawyer"). Michael Lehmann ("Heathers") übernimmt die Regie.