Meg Ryan: Großes Film-Comeback des Stars in Sicht?

Meg Ryan war in den Neunzigern der größte Star in Sachen Romantik-Komödie - an der Seite von David Duchovny und unter ihrer eigenen Regie versucht sie nun ein Comeback.

Wie "Variety" berichtet, handelt es sich bei "What Happens Later" um eine "weiterentwickelte und nostalgische" Version einer Romantik-Komödie. Meg Ryan soll dabei Regie führen und an der Seite von Duchovny (61) die weibliche Hauptrolle spielen.