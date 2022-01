So sehr wir Jennifer Lopez als Club-Sound-Hitgarantin lieben, bleibt sie für uns doch die Queen of Rom-Coms: Umso mehr freuen wir uns also auf "Marry me", einer modernen Lovestory über Ruhm, Glamour, Social Media und Liebe auf den zweiten Blick. An der Seite von Owen Wilsen und Maluma spielt Lopez Kat Valdez, eine erfolgreiche Pop-Diva. Ihre Hochzeit mit Newcomer Basian (Maluma) ist der Talk of the World – bis Mathe-Lehrer Charlie (Wilson) in ihr Leben tritt – den sie spontan heiratet ...

"Marry Me" erzählt von einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zwischen zwei vollends verschiedenen Menschen auf der Suche nach etwas Wahrhaftigem und Beständigem in einer Welt, die aus Likes und Followern besteht. J.Lo. steuerte auch einen Song zum Film bei.