7 romantische Film-Szenen, die nicht süß, sondern unheimlich sind

"Wie ein einziger Tag“ schafft es gleich zwei Mal in unsere Liste, da Noah (Ryan Gosling) einer der stursten Rom-Com-Charaktere ist. Am Anfang des Filmes klettert er auf ein Riesenrad, um Allie (Rachel McAdams) nach einem Date zu fragen. Im Falle einer Absage droht er, sich in den Tod zu stürzen. Was im Film als süße Geste dargestellt wird, kann in der Realität durchaus den Straftatbestand der Nötigung erfüllen. Wer so etwas macht, sollte nicht als romantischer Held, sondern als therapiebedürftiger Macho angesehen werden.

Hier geht's direkt zum Film!