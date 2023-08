Am gestrigen 9. August hatte Schauspielerin und Model Megan Fox (37) auf Instagram angekündigt, einen Gedichtband mit dem Titel "Pretty Boys Are Poisonous" ("Hübsche Jungs sind giftig") zu veröffentlichen, der ab dem 7. November auf den Markt kommen soll. Nur einen Tag später führt das Erstlingswerk bereits die Bestsellerliste auf Amazon an.