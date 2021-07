"Seltsam und ungewöhnlich"

Suvari betonte, dass sie ihm am Set damals vertraut hätte. Dennoch erinnerte sie sich an einen ungewöhnlichen Moment zurück: Als sie sich zusammen in einem Nebenraum auf eine Szene vorbereiteten, lagen sie auf einem Bett und er hätte sie "behutsam" in den Arm genommen. "Es war sehr friedlich, aber seltsam und ungewöhnlich", so die Schauspielerin heute.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Suvari selbst in ihrer Jugend Missbrauch erlebte. "Meine Gedanken sind bei allen, die missbraucht wurden", fügte die 42-Jährige hinzu. Die Anklagen gegen Spacey wurden bisher aufgrund fehlender Beweise eingestellt.