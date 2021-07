Mena Suvari berichtet von sexuellem Missbrauch

Mit 17 habe sie schließlich eine dreijährige Beziehung begonnen, in der sie wiederholt sexuell und emotional missbraucht wurde. Ihr damaliger Freund habe sie unter Druck gesetzt, Sex zu dritt mit anderen Frauen zu haben und Frauen für ihn mit nach Hause zu bringen. "Ich weiß noch, dass ich dachte, vielleicht sind Beziehungen einfach so: Das Schreien, das Beleidigen, der Missbrauch. Ich hatte das Gefühl, dass ich es irgendwie selbst zu verantworten hatte."

Heute ist Mena Suvari in einer glücklichen Beziehung mit Michael Hope, den sie 2016 am Set des Films "I’ll Be Home For Christmas" kennengelernt hatte. 2018 heirateten die beiden, im April 2021 wurden sie Eltern eines Sohnes.