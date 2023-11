Michael Fassbender baute Crash bei 24 Stunden von Le Mans

Zu Gast in der britischen "Graham Norton Show", schilderte der Hollywood-Mime am 24. November seine Begeisterung für Autorennen. "Es ist eine Obsession und fühlt sich so richtig an", sagte Fassbender laut "Daily Mail". Bei den Rennen ginge es ihm auch "nicht nur um die Geschwindigkeit, es geht darum, an einen Punkt zu gelangen, an dem man an nichts anderes mehr denkt."

"Ich bin total süchtig und möchte zurück und noch einmal in Le Mans fahren - das war außergewöhnlich", erklärte er noch im britischen TV. Sowohl am dies- als auch am letztjährigen, legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans hatte Fassbender teilgenommen. 2022 hatte er es gemeinsam mit seinem Team auf den 51. Platz geschafft. In diesem Jahr baute er einen Crash und schloss das Rennen nicht ab, blieb bei dem Unfall jedoch glücklicherweise unverletzt.