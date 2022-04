"The Batman": Hier könnt ihr den DC-Superheldenfilm streamen

Am 3. März hat der berühmte DC-Fledermaus-Mann endlich wieder einen kinotauglichen Kampf gegen das Verbrechen in seiner Heimatstadt Gotham aufgenommen und bekam es gleich mit zwei echten Herausforderungen in Gestalt von legendären Superschurken zu tun.

Daher gibt es in "The Batman" auch viel zu erzählen, was man an der dreistündigen Laufzeit erkennt, und Robert Pattinson füllt das Fledermaus-Cape perfekt aus.

Paul Dano treibt als unmaskierter Riddler sein Unwesen, Colin Farrell gerät als Pinguin mit dem Fledermaus-Mann immer wieder aneinander, und Zoë Kravitz präsentiert sich in einem atemberaubenden Catwoman-Kostüm.