Mickey Rourke: Crowdfunding wegen hoher Mietschulden

Dem Schauspielstar droht die Zwangsräumung seines Hauses. Eine GoFundMe-Kampagne soll helfen, das zu verhindern

Mickey Rourke (73) steht vor einer großen Herausforderung: Dem Schauspieler droht die Zwangsräumung seines gemieteten Hauses in Los Angeles. Grund dafür sind Mietschulden in Höhe von 59.100 US-Dollar (rund 51.000 Euro), die er bislang nicht begleichen konnte. Rourke erhielt am 18. Dezember bereits ein Schreiben, in dem er dazu aufgefordert wurde Miete nachzuzahlen, wie die "Los Angeles Times" berichtete.

Spendenkampagne soll nun helfen Am Sonntagmorgen, den 4. Jänner 2026, ging eine GoFundMe-Kampagne unter dem Titel "Unterstützt Mickey, um eine Zwangsräumung zu verhindern" online. Darin werden Fans und Unterstützer dazu aufgerufen, dabei zu helfen, dass der Schauspieler in seinem Zuhause bleiben kann. In der Beschreibung heißt es, Rourke befinde sich in einer "bedrohlichen und schwierigen Situation", die seine Wohnsicherheit akut gefährde. Die Seite wird von Liya-Joelle Jones betreut, einer Freundin und Mitglied von Rourkes Management-Team.

Miete des Hauses wurde erhöht Im März 2025 unterzeichnete Rourke den Mietvertrag für das Haus mit drei Zimmern und zwei Bädern zu einem Preis von 5.200 Dollar pro Monat; laut Gerichtsdokumenten wurde die Miete später auf 7.000 Dollar pro Monat erhöht. Ein Eintrag bei der US-Immobilienplattform "Zillow" beschreibt das Anwesen als einen "renovierten spanischen Bungalow" aus dem Jahr 1926. Rourke ist zudem nicht der erste prominente Bewohner des Hauses: Der Schriftsteller Raymond Chandler soll dort in den 1940er-Jahren zwei Jahre lang gewohnt haben.

Bewegte Karriere begann in den 80ern In den Achtzigern wurde Rourke mit Hauptrollen in Filmen wie "Der Pate von Greenwich Village" und "9 1/2 Wochen" weltberühmt. In den 90ern kehrte Rourke der Branche zeitweise den Rücken, um eine Karriere als Profiboxer zu verfolgen - ein Schritt, der auch körperliche Folgen hatte. Seitdem gab es immer wieder Rückschläge, Rourke hatte mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen und seine Karriere stagnierte. Im Jahr 2008 sagte er in einem Interview mit der "Los Angeles Times": "Ich habe alles verloren - mein Haus, meine Frau, meine Glaubwürdigkeit, meine Karriere. Ich hatte all diesen Zorn aus meiner Kindheit, der eigentlich Scham war, und nutzte ihn als Rüstung, um meine Wunden zu verstecken. Leider erschreckte mein Verhalten die Menschen, obwohl ich es eigentlich war, der Angst hatte."

Rausschmiss bei "Big Brother" 2008 feierte Rourke in "The Wrestler - Ruhm, Liebe, Schmerz" ein viel beachtetes Comeback. Für seine Darstellung eines in die Jahre gekommenen Wrestlers erhielt er eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Zuletzt machte Rourke im Zusammenhang mit der englischen Version von "Big Brother" auf sich aufmerksam. Nach inakzeptablem Verhalten während des Drehs drängten ihn die Produzenten die Show frühzeitig zu verlassen.