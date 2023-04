"Dunkle Zeiten": Nicolas Cage hatte Millionen Dollar Schulden

Immer voll bei der Sache

Sein Herzblut habe er stets in die Filme gesteckt, wie er beteuert - selbst in die vermeintlichen B-Movies, die direkt auf DVD erschienen waren und für die er zuweilen belächelt wurde: "Selbst, wenn der Film sich am Ende als lausig herausgestellt hat, [...] habe ich sie jedes Mal wichtig genommen."

Zuletzt feierte Cage mit diversen Filmen ein mit Kritikerlob bedachtes Comeback. Das Drama "Pig" und die Meta-Komödie "Massive Talent" bewiesen einmal mehr seine Bandbreite, die ihm einst für "Leaving Las Vegas" einen Hauptdarsteller-Oscar eingebracht hatte. Schon im kommenden Monat, am 25. Mai, startet zudem die nächste Komödie mit ihm: In "Renfield" spielt er den berühmtesten Vampirfürst aller Zeiten, Dracula.