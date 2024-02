Kritik aus der Ukraine

HBO hatte am 12. Januar bekannt gegeben, dass der 36-jährige Schauspieler zum Cast der neuen Staffel von "The White Lotus" hinzukomme. Das ukrainische Außenministerium kritisierte die Entscheidung Wochen später in den sozialen Medien und schrieb auf X (vormals Twitter): "Ist es für Sie in Ordnung, mit einer Person zu arbeiten, die Völkermord unterstützt und internationales Recht verletzt?"

Biković hat in den vergangenen zehn Jahren Medienberichten zufolge viel in Russland gearbeitet. 2018 erhielt er eine Auszeichnung von Wladimir Putin (71) und wurde 2021 russischer Staatsbürger.