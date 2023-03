Darum geht es in "Six of Crows"

Obwohl es noch kein grünes Licht für die Serie gibt, sind dessen Drehbücher bereits geschrieben und Shworunner Eric Heisserer bezeichnet sie als "phänomenal".

"Six of Crows" basiert auf den bestehenden Romanen "Das Lied der Krähen" und "Das Gold der Krähen", in denen Kaz, Inej, Jesper, Nina, Matthias und Wylan im Mittelpunkt stehen. Auch die Storyline rund um die Droge Jurda Parem soll darin behandelt werden.