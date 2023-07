"Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" ist in den deutschen Kinos angelaufen. Die besonders aus Marvel-Filmen und -Serien bekannte britische-amerikanische Darstellerin Hayley Atwell (41) stößt für Teil sieben neu zur Agentenfilmreihe.

Mit Superstar Tom Cruise (61) musste sie bei den traditionell handgemachten Stunts des Franchises mithalten können. So saß Atwell etwa selbst in Rom am Steuer eines Fahrzeugs, während der Darsteller von Ethan Hunt tatsächlich mit einer Handschelle an sie gekettet war. Auf Computertricks wurde in diesen Szenen weitestgehend verzichtet.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news beschreibt Atwell, wie sie als Vorbereitung auf den Action-Blockbuster mehrmals in der Woche eine Rennstrecke besuchte, bis Tom Cruise bereit war, sein Leben in ihre Hände zu legen. Auch verrät Atwell, warum ihr Charakter in "Mission: Impossible 7" im Grunde für das Publikum einsteht.