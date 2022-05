Tom Cruise: Das sind seine 10 besten Filme

Der Tod eines Gefreiten auf einem US-Marinestützpunkt weitet sich zu einem Skandal aus, in den vor allem ein überheblicher Offizier verwickelt ist. Cruise als frischgebackener Anwalt Daniel Kaffee findet sich plötzlich in einer weitverzweigten Verschwörung wieder und muss sich die Frage stellen, was übrig bleibt, wenn alles, an das man geglaubt hat, sich als Lüge herausstellt.

Erfrischend altmodisch inszeniert und ein hochkarätiges Ensemble (neben Cruise: Jack Nicholson und Demi Moore), das sich gegenseitig in schauspielerische Höhen treibt. Das Drehbuch stammt von Aaron Sorkin, dementsprechend tiefgreifend sind auch die Dialoge.

Ist auf Sky und Amazon Prime erhältlich. Hier geht's zum Film!