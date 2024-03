"Modern Family"-Reunion: "Zeigen, dass Ty Burrell nicht tot ist"

"Das Internet dachte, er sei tot"

"Ehrlich gesagt, waren wir an diesem Abend alle sehr beschäftigt", erklärte Ferguson über das Wiedersehen bei den SAG Awards Ende Februar. Sofía Vergara (51) sollte demnach Pressearbeit machen, er selbst sollte in New York sein, Julie Bowen (54) eine Show drehen, Ed O'Neill (77) "hatte ein Glas Wein zu trinken". Sie alle hätten diese sehr wichtigen Dinge abgesagt, so der Schauspieler, "und wir haben einen Weg gefunden, um zusammenzukommen". Denn das letzte Wiedersehen der ehemaligen Kollegen war einige Monate zuvor weniger gut verlaufen...