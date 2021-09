Lilys Einstand in die Familie

Die vielleicht kultigste Szene aus allen elf "Modern Family"-Staffeln ging bereits in der Pilotfolge über die Bühne – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Mitch und Cam erzählen dem Rest der überraschten Verwandtschaft, dass sie ein Baby adoptiert haben.

Wenn Cam auf gewohnt theatralische Weise Lily in bester "König der Löwen"-Manier in die Familie einführt und dabei sichtlich über sich hinauswächst, bekommen wir eine Ahnung davon, was uns in den kommenden Jahren noch so erwarten wird: nämlich eine kongeniale Mischung aus tiefgreifenden Gefühlen und Schenkelklopfer-Humor. Es war auch der Moment, in dem wir uns unsterblich in Drama Queen Cam und Oberzicke Lily verliebten.