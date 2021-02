"Music": Kate Hudson überzeugt in Produktion von Sia

Die Protagonistin ist im Alltag beeinträchtigt, spricht so gut wie nicht, folgt strikten Routinen und trägt permanent Kopfhörer, weil sie mit den Umwelteinflüssen ansonsten nicht klarkommen würde. Zuflucht findet sie in der Musik - immer wieder steuert die Geschichte daher in ihr Gehirn, wo es surreal-fröhliche Sing- und Tanzeinlagen gibt.