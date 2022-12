Sexsymbol in den 60er und 70er Jahren

Der große Durchbruch ließ anschließend nicht mehr lange auf sich warten: Durch den Spielfilm "Die Hexen von Salem" (1957) von dem belgischen Regisseur Raymond Rouleau (1904-1981) wurde Demongeot einem breiten Publikum bekannt. Die Rolle der Abigail brachte ihr zudem eine Nominierung als beste Nachwuchsdarstellerin für den British Academy Film Award ein.

Schnell galt die schöne Französin als Sexsymbol und heimste eine Filmrolle nach der anderen ein, etwa in "Bonjour Tristesse" (1958) mit David Niven (1910-1983), in der Verfilmung von "Die drei Musketiere" (1961), in "Zwölf plus eins" (1969) oder "Der Rücksichtslose" (1974).

Demongeot war zweimal verheiratet, zuletzt mit dem Drehbuchautor Marc Simenon (1939-1999).