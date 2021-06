Wenn es in Deutschland ein Ritterschlag ist, einen "Tatort"-Kommissar oder eine -Kommissarin zu verkörpern, dann hat Nora Tschirner diesen schon vor geraumer Zeit bekommen: Seit 2013 ermittelt sie als Kira Dorn in Thüringen, zuletzt am Neujahrstag 2021 in der Episode "Der feine Geist". Allerdings muss ihr Partner-Kommissar Lessing (Christian Ulmen, 45) darin den Serientod sterben.