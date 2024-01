Norman Jewison war dreimal für den Regie-Oscar nominiert

Der bekannte Filmemacher war dreimal in der Kategorie "Beste Regie" für einen Oscar nominiert, für "In der Hitze der Nacht" (1967), "Anatevka" (1971) und "Mondsüchtig" (1987). Für die Regie bei letzterem Werk gewann er den Silbernen Bär bei der Berlinale. 1999 erhielt er von der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences zudem eine Auszeichnung für sein Lebenswerk.