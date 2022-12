Octavia Spencer bekam Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

Oscar für "The Help"

US-Komiker Will Ferrell (55), der mit Spencer zuletzt die Musical-Komödie "Spirited" drehte, lobte als Gastredner ihren Humor und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Auch Oscar-Preisträgerin Allison Janney (63, "I, Tonya") verwies auf Spencers "ansteckendes Lachen".

Spencer holte 2012 mit ihrer Nebenrolle in "The Help" als schwarze Haushaltshilfe in den US-Südstaaten einen Oscar. Weitere Nominierungen gab es für ihre Rolle als Nasa-Pionierin in "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" (2017) und für ihre Nebenrolle in "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" (2018) unter der Regie von Guillermo del Toro. Sie spielte auch in dem Horrorfilm "Ma" und in Komödien wie "Plötzlich Familie" und "Thunder Force" mit.