Norman Reedus erhält Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

"The Walking Dead"-Star Norman Reedus (53) soll auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 27. September soll der US-Schauspieler, Partner der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (46), seinen Stern enthüllen - es wird die 2.734. Plakette auf dem berühmten Gehsteig sein.

Als Gastredner ist der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro eingeladen, der zusammen mit Reedus an dem populären Videospiel "Death Stranding" mitwirkt. Auch der Maskenbildner und Produzent Greg Nicotero soll eine Rede halten - er mischt mit Reedus bei "The Walking Dead" mit, unter anderem als Spezialeffektkünstler, Produzent, Schauspieler und Regisseur.