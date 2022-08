Olivia Wilde und Jason Sudeikis: Gerichts-Streit um Sorgerecht?

Entfacht zwischen Olivia Wilde (38) und ihrem Ex-Partner Jason Sudeikis (46) ein erbitterter Sorgerechtsstreit vor Gericht? Die Schauspielerin hat sich nun erstmals zu der Situation geäußert, als sie im April live und in aller Öffentlichkeit auf der Bühne der CinemaCon in Las Vegas die Sorgerechtspapiere zugestellt bekommen hatte. "Jasons Vorgehen war eindeutig darauf ausgerichtet, mir zu drohen und mich zu überrumpeln", zitiert "Mail Online" Wilde aus den entsprechenden Gerichtsunterlagen.

"Er hätte mir [den Antrag] diskret zustellen können, aber stattdessen entschied er sich, mir [den Antrag] auf die aggressivste Art und Weise zuzustellen", so die amerikanisch-irische Schauspielerin. Ihr Ex-Partner würde sie "beruflich in Verlegenheit" bringen, was in einem "krassem Widerspruch zum Wohl unserer Kinder" stehe.